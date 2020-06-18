عوائل غاضبة أمام إحدى المستشفيات تدّعي تسجيل موتاهم بكورونا “زورًا”.. ويعرضون تقاريرًا طبية

2020/06/18 | 12:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثار مقطع فيديو “صادم” من امام احدى المستشفيات ببغداد، جدلا واسعًا بشأن تسجيل وفيات بأمراض واسباب مختلفة، على أنها مصابة بكورونا، وخلال وقت قصير دون اجراء تحليل.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، تكدس عشرات الاشخاص من عوائل مختلفة في احدى المستشفيات منتظرين تسلم جثث ذويهم، ورفض المستشفى تسليمها لكونها مصابة بكورونا، […]

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