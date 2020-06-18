الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية

2020/06/18 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختبرت بحرية الجيش الايراني بنجاح، صباح اليوم الخميس في مناورات (شهداء رمضان الابطال)، صواريخ كروز ذات المديات القصيرة والبعيدة المصنعة محليا في مياه بحر عمان وشمال المحيط الهندي.واستطاعت صواريخ كروز البحرية الايرانية المصنعة محليا، تدمير الاهداف المحددة على مسافة 280 كيلومترا والتي يمكن زيادتها.وخلال التدريبات الدفاعية تم اطلاق صواريخ كروز (بر – بحر) و(بحر – […]

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