نائب كردي يبرر صمت الإقليم تجاه الاعتداءات التركية الأخيرة

2020/06/18 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل برر النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجر ،اليوم الخميس، صمت حكومة إقليم كردستان اتجاه القصف التركي الأخير من قبل اعداد كبيرة من الطائرات ولمواقع متعددة داخل الأراضي العراقية، معتبرا ذلك من مسؤولية الحكومة الاتحادية لكونه يتعلق بانتهاك سيادة الدولة وليس الإقليم.وقال كوجر، ان ”خرق السيادة العراقية بات مؤسف بسبب عدم اتخاذ خطوات جدية […]

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