“المعلومة” تنشر التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

2020/06/18 | 12:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يلتقي فريق ريال مدريد، مساء اليوم الخميس، مع نظيره فريق فالنسيا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.وفيما يلي التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد: حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي، خط الوسط: كاسيميرو، كروس، فالفيردي، خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، هازارد.اما التشكيل المتوقع لـ فالنسيا: حراسة المرمى: سيلسن، خط الدفاع: دياخابي، […]

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