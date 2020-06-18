قيادي في النصر يؤكد وجود 650 الف “فضائي” في العراق

2020/06/18 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، وجود نحو ستمئة وخمسين الف موظف فضائي في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.

وقال الرديني في تصريح، إن أية شخصية تحاول فتح ملف الفضائيين تتعرض الى ضغوطات سياسية كبيرة من قبل الاحزاب المتنفذة، لضمان عدم كشف حقيقة هذا الكم الهائل من الفضائيين في مؤسسات الدولة، والذي تسبب بهدر المليارات من خزينة الدولة، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح هذا الملف والعمل على انهائه خاصة مع ما يمر به العراق من أزمة مالية خانقة.

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