الداخلية: إلقاء القبض على متورطين بإطلاق الصواريخ في بغداد

2020/06/18 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على عدد من المتورطين بإطلاق الصواريخ في العاصمة بغداد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا في تصريح، إلقاء القبض على متورطين بإطلاق الصواريخ في بغداد، لافتا الى وجود إرادة حقيقية لإنهاء ملف قصف المنطقة الخضراء والمقار العسكرية.

وأشار المحنا الى أن التحقيقات جارية بشأن هذا الملف وهي محاطة بالسرية التامة من قبل الدوائر الاستخباراتية لضمان سيرها بالشكل الصحيح وعدم هروب المدانين، مضيفا أن هذه التحقيقات تتم تحت اشراف القضاء.

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