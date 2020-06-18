الأمن النيابية تطالب الحكومة بفتح ملف حفرة “الخسفة”

2020/06/18 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب نائب رئيس لجنة الامن النيابية نايف الشمري، الحكومة بضرورة التحرك لإنهاء ملف ضحايا حفرة الخسفة ووضع حد لمعناة الأهالي من ذوي المقتولين على يد عناصر داعش الإرهابية في نينوى.

وقال الشمري إن عصابات داعش الإرهابية أقدمت على دفن عشرة آلاف مدني من أهالي الموصل في حفرة الخسفة ابان سيطرته على محافظة نينوى، معتبرا أن الحفرة تعد مقبرة جماعية لأهالي نينوى وهناك الاف العوائل يبحثون عن ذويهم الذين اختطفوا من قبل عصابات داعش الاجرامية، واكد أن ملف هذا الموقع لم يفتح من أية جهة لغاية اليوم.

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