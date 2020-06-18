الخزعلي يدين القصف التركي ويدعو حكومتي بغداد والاقليم لموقف يتناسب معه

2020/06/18 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس (18 حزيران 2020) القصف التركي، على مناط...





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