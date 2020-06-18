القبض على رجل وامرأة سرقا عجلة من معمل في كربلاء

2020/06/18 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت شرطة محافظة كربلاء، الخميس (18 حزيران 2020)، القبض على رجل وامرأة بتهمة السرقة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني، تمكنت مفارز شرطة المحافظة من القبض على رجل وامرأة لقيامهما بسرقة احدى العجلات من معمل لتنقية المياه".





وأضافت، أن العملية جاءت "بعد أن استخبر قسم شرطة النجدة من السيطرة المركزية بوجود عجلة متروكة داخل أزقة حي الولاءين على الفور تم التوجه اليها وتبين بان العجلة مسروقة قبل يومين من منطقة المعملچي"، مؤكدة "تسليمها الى مكتب سرقة السيارات لإتمام الإجراءات القانونية وكشف السراق".





وتابعت الشرطة، أنه "قائد الشرطة وجه بتشكيل فريق عمل برئاسة العقيد خضير ياس خضير مدير قسم مكافحة الاجرام وثلة من الضباط لمعرفة القائمين بهذه الجريمة وتسليمهم للعدالة".





وأشارت الى أن "الشبهات حامت حول عمال معمل يقع في حي المعملجي وبعد استحصال الاوامر القضائية، ألقي القبض على رجل وامرأة وبعد مواجهتهم بالأدلة اعترفا صراحةً بقيامهما بسرقة العجلة اعلاه من داخل المعمل مع سرقة جهاز الـ DVR الخاص بكاميرات المراقبة وسرقة شاشة".

وقالت، إنه "تم ضبط العجلة بحوزتهما وتصديق اقوالهما قضائياً، كما تم اجراء كشف الدلالة بدلالتهما وجاءت مطابقة لاعترافاتهما وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق المادة 446 من قانون العقوبات واحالتهما الى القضاء لينالا جزائهما العادل".

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