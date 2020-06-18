42 طبيباً خضعوا للعلاج في منازلهم بعد إصابتهم بكورونا في ديالى منذ ظهور الفيروس

2020/06/18 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر في خلية الازمة بدائرة صحة ديالى، الخميس (18 حزيران 2020) بان 42 طبيباً يخضعون للعلاج في ...





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