استطلاع جديد : بايدن سيهزم ترامب بفوز ساحق

2020/06/18 | 12:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف استطلاع جديد للرأي اجرته وكالة رويترز أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن سيهزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فوز ساحق إذا أجريت الانتخابات اليوم.وذكر الاستطلاع الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن 48٪ من المستطلعين قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم لصالح بايدن و 35٪ لصالح ترامب.واضاف أن ” 55 بالمائة من عينة […]

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