2020/06/18 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب والوزير السابق، محمد شياع السوداني، عن حجم مديونية العراق، وما يحتاجه لتوفير الرواتب، فيما طرح عدة مقترحات لضمان انسيابية دفع الرواتب دون استقطاعات حتى نهاية العالم الحالي.

وقال السوداني في تصريح، إن مجموع مديونية العراق مئة وخمسة عشر مليار دولار، لافتا الى أن الخطوة الأهم هي إقامة مشاريع تنموية من شأنها إيقاف استيراد الغاز الإيراني وغيرها من الأبواب التي تكلف الدولة مليارات الدولارات، وفرض ضريبة خمسة بالمئة‎ على مبالغ الدولار المباع في مزاد بيع العملة التي تذهب للاستيرادات وهو ما سيوفر نحو خمسمئة مليار دينار التي تعادل قيمة الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، إضافة الى إمكانية التفاوض مع الشركات النفطية لإعادة رسم كلف الإنتاج او تأجيل دفعها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يطرح مقترحات عدة لضمان دفع رواتب الموظفين دون استقطاعات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يطرح مقترحات عدة لضمان دفع رواتب الموظفين دون استقطاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).