محافظ كربلاء يطلق مبادرة لتشجيع المواطنين على التبرع ببلازما الدم

2020/06/18 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، إطلاق مبادرة كبيرة للتبرع ببلازما الدم للمصابين بفيروس كورونا.

وقال الخطابي في تصريح إن المبادرة تدعو لتبرع المواطنين المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما الدم والتي تستخدم لعلاج الحالات الجديدة من الإصابات بالفيروس، مشيرا الى أن المبادرة تضمنت شمول المتبرعين بجوائز مالية او قطع أراضي سكنية في محافظة كربلاء.

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