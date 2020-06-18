النائب علي العبودي: تعدد الرواتب للمستفيدين من قانون رفحاء تسبب بضغط جماهيري كبير

2020/06/18 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، أن تعدد الرواتب للمستفيدين من قانون رفحاء تسبب بضغط جماهيري كبير.

وقال العبودي، إن هنالك انزعاجا جماهيريا من المبالغ المالية التي تسلمها المستفيدون من قانون رفحاء، كما أن هنالك تحفظات لشمول عوائل بأكملها من القانون المذكور، حتى لو كان عدد العائلة عشرة أشخاص، مبينا انه عندما يكون هنالك مورد مؤمّن للأسرة، لا يعني بالضرورة أن يكون المورد باتجاه كامل أفراد الأسرة المعنية.

وطالب العبودي بدراسة هذا الموضوع بحيث لا تكون هنالك قرارات انفعالية, مؤكدا أن أي قانون به جنبة مالية يفترض دراسته من الحكومة ليتم إرساله الى البرلمان، مبيناً أن مجلس النواب ليست له صلاحية إلغاء أو بقاء الموضوع.

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