مع خضير طاهر في دعوته للديكتاتورية الإيجابية 1/2 - ضياء الشكرجي

2020/06/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comقبل كل شيء إني أكنّ للكاتب خضير طاهر الاحترام، وعدم استخدامي لعنوان (الأستاذ) ليس من قبيل عدم الاحترام، لكن لي رأي في خطأ شيوع استخدام هذه المفردة، وهي تعني پروفيسور، لذا لا أريد أن يخاطبني أصدقائي بها ولا أخاطب أنا بها غيري، إلا اضطرارا وحرجا، أو استحقاقا.



كما إني لا أحب التخاطب بالكنية (أبو فلان أو أبو فلانة).قبل أيام كتب لي الصديق خضير طاهر رسالة على الإيميل هذا نصها:ب ......





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