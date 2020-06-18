-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (25) - احمد جمعة

2020/06/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة "تكمن خيانة الذات في تَحْريف مشاعرك، تنازل عن هويتك الداخلية حتى لو أُصِبْت بإنهيار، فسوف تعيد بناء ذاتك من جديد، صدقني تقي.كان سفيان وتقي في طريقهما نحو شارع بلجريف سكوير، للسفارة البحرينية عندما رن هاتف سفيان ورد من دون النظر إليه إذ كان في حديث مع الآخر، ليفاجئ بصوت أنجيلا، نطق اسْمها بعفوية فَالتقط الأب الاسم الذي مر عليه من قبل.



ابتعد بضع خطوات عن والده الذي وقف على طرف الرصيف ينتظره لم ......





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