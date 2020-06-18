كانط والجماليات الحديثة: الفن والجمال والحكم الذوقي - زهير الخويلدي

2020/06/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " الفن لا يريد تمثل الشيء الجميل بل التمثل الجميل للشيء" ، تحليلية الجميل، نقد ملكة الحكميعتبر نقد ملكة الحكم من قبل عمانويل كانط ( 1724- 1804 )، الذي يطلق عليه "النقد الثالث" ، العمل الرئيسي للفلسفة الجمالية.



درس فيه ملكة الذوق لدينا ، والطريقة التي نحكم بها على العمل الفني ويقود تفكيراغير مسبوق في طبيعة الجميل.



لقد أعلن فيه كونية الحكم الجمالي وميز فيه بين الجميل والرائع ونصص فيه على خلو ال ......





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