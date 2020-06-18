نادين نجيم تتعرض للاصابة بسبب مشهد تمثيلي

2020/06/18 | 13:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم تعرضها لإصابة أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل “2020” الجديد.ونشرت عبر حسابها على “تويتر” صورة ليدها بعدما تم تثبيتها بواسطة مشد طبي.وأرفقت الصورة بالتعليق: “من بعد مشهد مبارح هيك صار.بدي ضلني شهر لابسة هل الشي”.وتفاعل معها الكثير من المتابعين وعبروا عن تعاطفهم متمنين لها الشفاء العاجل.

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