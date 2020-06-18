طبيب يحذر من استنشاق مرضى كورونا للبصل

2020/06/18 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشيع في الفترة الاخيرة ان استنشاق البصل او اكله يقي من كورونا وهذا ما حذر منه إخصائي الحساسية والمناعة، الدكتور المصري أمجد الحداد،لأن المريض في هذه الحالة يعرض حياته للخطر.وأوضح الحداد، أنه “عندما تتطور أعراض الفيروس وتصل إلى صعوبة في التنفس يكون العلاج الوحيد هو وضع المريض تحت جهاز التنفس الصناعي”.وتابع “أما في حال استنشاقه […]

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