مصدر طبي “للعهد نيوز”: ١٠٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف

2020/06/18 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر طبي في دائرة صحة النجف الاشرف عن تسجيل ١٠٠ اصابة بفيروس كورونا.وقال مصدر طبي “للعهد نيوز”، انه “تم مغادرة ١٥٠ ملامسا اماكن الحجر الصحي دون اعراض مرضية”.

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