أديل وريهانا تغنيان من أجل الإمارات

2020/06/18 | 13:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الشاعر الإماراتي أنور المشيري البدء في صناعة أوبريت جديد عن دولة الإمارات، يشهد مشاركة كوكبة من نجوم الخليج والعرب والعالم.وقال المشيري: “سيكون هناك العديد من النجوم الذين شاركونا في الأوبريت السابق.هناك أسماء عالمية في الأوبريت الجديد مثل ريهانا وأديل”.وأضاف “العمل قيد التنفيذ الآن، وسيرى النور خلال الأشهر المقبلة”.يذكر أن الإمارات

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