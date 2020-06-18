تركيا تعلن إصابة ٥٠٠ هدف خلال عمليتها العسكرية في إقليم كوردستان ونينوى

2020/06/18 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن قواتها أصابت أكثر من 500 هدف، في إطار عملية تنفذها في إقليم كوردستان ونينوى، ضد حزب العمال الكردستاني

وأصابت طائرات مقاتلة تركية أهدافا تابعة لحزب العمال يومي الأحد والثلاثاء في غارتين منفصلتين، قالت أنقرة إنهما تأتيان ردا على تزايد هجمات المقاتلين الكورد على قواعد الجيش التركي.

وأطلقت تركيا ”عملية مخلب النمر“ يوم الثلاثاء في منطقة حفتانين في بإقليم كوردستان.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن طائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر أصابت ودمرت أكثر من 500 هدف لحزب العمال الكوردستاني في 36 ساعة.

ونقل البيان عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله ”عملية مخلب النمر تمضي قدما بشكل جيد تماما… بالاستمرار بنفس الجدية والتصميم سنستكمل العملية بنجاح“.

وتهاجم تركيا مقاتلي حزب العمال الكوردستاني باستمرار، سواء في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كوردية أو في شمال العراق حيث يتمركزون.

وحذرت في السنوات الأخيرة من هجوم بري محتمل على قواعد الحزب في منطقة جبل قنديل في العراق.

وكان حزب العمال الكوردستاني، المصنف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، رفع السلاح في وجه الدولة عام 1984؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي يتركز في جنوب شرق تركيا.

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