2020/06/18 | 13:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة الاتحادية محاولةً للاستحواذ على عقارين تُقدَّرُ قيمتهما بنحو ثلاثة مليارات دينارٍ باستخدام أوليَّاتٍ مُزوَّرةٍ في البصرة.وأشارت المديريَّة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى “تمكُّنها من ضبط أوليَّات عقارين عائدين لأحد المُتوفين بمساحة ثلاثة دونماتٍ وبقيمة ثلاثة مليارات دينارٍ”.وأوضحت المديريَّة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحبط محاولة للاستحواذ على عقارين تقدر قيمتهما بنحو 3 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحبط محاولة للاستحواذ على عقارين تقدر قيمتهما بنحو 3 مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).