2020/06/18 | 13:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة مكتب الاعلام تنعي رحيل رهيل اوميد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة مكتب الاعلام تنعي رحيل رهيل اوميد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة مكتب الاعلام تنعي رحيل رهيل اوميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).