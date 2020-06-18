الموظفون ينتظرون دورهم في “حزمة الاصلاح المالي”: الراتب القادم على “مقصلة” الاستقطاع الضريبي.. ومهدد بـ”التأخير”

2020/06/18 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد ضجة الاستقطاع الذي طال رواتب المتقاعدين خلال الشهر الحالي، بعد اطلاق رواتبهم بشكل متأخر في العاشر من حزيران الجاري، ينتظر الموظفون دورهم نهاية الشهر الجاري لتدشين الاستقطاع الضريبي الذي أقرته رئاسة الوزراء ضمن حزمة الاصلاح المالي لمعالجة الازمة المالية.10-15% على الراتب الكلي! وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد […]

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