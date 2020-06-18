التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم

2020/06/18 | 13:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي فريق ريال مدريد، مساء اليوم الخميس، مع نظيره فريق فالنسيا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.وفيما يلي التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد: حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي، خط الوسط: كاسيميرو، كروس، فالفيردي، خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، هازارد.اما التشكيل المتوقع لـ فالنسيا: حراسة المرمى: سيلسن، خط الدفاع: دياخابي، دانييل

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