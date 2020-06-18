2020/06/18 | 13:25 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا: القوات أصابت 500 هدف لمقاتلين أكراد في شمال العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: القوات أصابت 500 هدف لمقاتلين أكراد في شمال العراق) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: القوات أصابت 500 هدف لمقاتلين أكراد في شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).