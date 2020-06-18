النزاهة تعلن إحباط محاولة للاستحواذ على عقارين بقيمة ثلاثة مليارات في البصرة

2020/06/18 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس (18 حزيران 2020)، إحباط مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة الاتحادية محاولةً للاستحواذ على عقارين تُقدَّرُ قيمتهما بنحو ثلاثة مليارات دينارٍ باستخدام أوليَّاتٍ مُزوَّرةٍ في البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المديريَّة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تمكُّنها من ضبط أوليَّات عقارين عائدين لأحد المُتوفين بمساحة ثلاثة دونماتٍ وبقيمة ثلاثة مليارات دينارٍ".

وأوضحت المديريَّة أنَّ "ملاكاتها انتقلت إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي الخصيب وقامت بضبط أوليَّات العقارين، إذ قادت تحرِّياتها إلى وجود تلاعبٍ فيهما؛ لغرض عرضهما للبيع؛ لعدم وجود ورثةٍ شرعيِّـين للمالك عبر أوليَّـاتٍ مُزوَّرةٍ |.

ونبَّهت إلى "تنظيمها محضر ضبطٍ أصولياً بالمبرزات والأوليَّات المضبوطة خلال العمليَّة، وتمَّ عرضه على أنظار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في المحافظة؛ بغية إصدار القرارات المُناسبة".

وبحسب البيان، كانت الهيئة قد أعلنت، الشهر الماضي، تمكُّن المديريَّة من ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ بملكيَّة عقارٍ بــقيمة 3 مليارات دينار في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي الخصيب.

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر في خلية الازمة بدائرة صحة ديالى، الخميس (18 حزيران 2020) بان 42 طبيباً يخضعون للعلاج في منازلهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد الحالات الموجبة Positive في الاطبا

بغداد اليوم-بغداد

أكدت معاون مدير فرع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة أربيل، سعاد اسماعيل محمد، الخميس (18 حزيران 2020)، استمرار عودة النازحين من مخيمات الخازر وحسن شام الى مناطقهم الاصلية بمحافظة نينوى .

وذكرت محمد في بيان تلقته (

بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو مجلس ناحية كنعان المنحل(20كم شرق بعقوبة) جمال الشمري، الخميس، من كارثة صحية بسبب نقل نفات مرضى فيروس كورونا إلى ارض متروكة بالمحافظة.

وقال الشمري في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "امانة بغداد نقلت نفايات المستشفيات

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