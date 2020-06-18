تركيا تعلن

2020/06/18 | 13:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهاجم تركيا مقاتلي حزب العمال الكوردستاني باستمرار، سواء في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكوردية أو عند المناطق الجبلية الوعرة ضمن حدود إقليم كوردستان - صورة: الدفاع التركية

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