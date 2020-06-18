"رسالة عاجلة" من الكاكائيين للدفاع والبيشمركة: نحن في خطر ونواجه إبادة

2020/06/18 | 13:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت خلايا داعش قبل أيام قليلة، هجوماً عنيفاً استهدف قريتي دارا وميخاس في مدينة خانقين مما أوقع ضحايا في صفوف أبناء الطائفة الكاكائية - صورة ارشيفية

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