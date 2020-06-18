اشتباكات بين عناصر «حزب الله» بشقيه اللبناني والعراقي شرقي سوريا.. ما الأسباب؟

2020/06/18 | 13:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – تجددت الاشتباكات صباح اليوم الخميس، بين عناصر من #حزب_الله العراقي و#حزب_الله اللبناني في مدينة البوكمال شرقي #دير_الزور، بعد أن كانت قد اندلعت يوم أمس بينهما وأسفرت عن وقوع إصابات من الطرفين.…

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