النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ على عقارين بقيمة ثلاثة مليارات دينار في البصرة

2020/06/18 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأحبطت مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، محاولةً للاستحواذ على عقارين تُقدَّرُ قيمتهما بنحو ثلاثة مليارات دينارٍ باستخدام أوليَّاتٍ مُزوَّرةٍ في البصرة.المديريَّة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تمكُّنها من ضبط أوليَّات عقارين عائدين لأحد المُتوفين بمساحة ثلاثة دونماتٍ وبقيمة ثلاثة مليارات دينارٍ.وأوضحت المديريَّة أنَّ ملاكاتها انتقلت إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي الخصيب وقامت بضبط أوليَّات العقارين، إذ قادت تحرِّياتها إلى وجود تلاعبٍ فيهما؛ لغرض عرضهما للبيع؛ لعدم وجود ورثةٍ شرعيِّـين للمالك عبر أوليَّـاتٍ مُزوَّرةٍ . ونبَّهت إلى تنظيمها محضر ضبطٍ أصولياً بالمبرزات والأوليَّات المضبوطة خلال العمليَّة، وتمَّ عرضه على أنظار السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في المحافظة؛ بغية إصدار القرارات المُناسبة.وكانت الهيئة قد أعلنت الشهر الماضي عن تمكُّن المديريَّة من ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ بملكيَّة عقارٍ بــقيمة 3 مليارات دينار في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي الخصيب.

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