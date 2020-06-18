البرلمان العراقي يعلن رسميا إصابة 5 من أعضائه بكورونا

2020/06/18 | 13:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ، يوم الخميس، إصابة عدد من أعضاء المجلس بفيروس كورونا كوفيد-١٩

وقال قرداغ لوكالة شفق نيوز، إن "عدد النواب المصابين بفيروس كورونا بشكل رسمي بلغ خمسة نواب، أبرزهم محاسن حمدون وعلا الناشي وليث الدليمي".

وأضاف أن "المعلومات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة 30 نائبا بالفيروس غير دقيقة".

ولفت قرداغ، إلى أن "إصابة أعضاء النواب لا يعني تعطيل جلسات البرلمان"، مؤكدا أن "هيئة الرئاسة ستحدد في الأيام المقبلة موعدا لاستئناف الجلسات لمناقشة الأزمة المالية والصحية ومناقشة وإقرار عدد من القوانين المهمة".

وفي وقت سابق أعلنت النائب وحدة الجميلي اصابتها بفيروس كورونا خلال تغريدة لها على حسابها في تويتر.

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