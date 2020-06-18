ايران تدين فرض “قانون قيصر” على سوريا

2020/06/18 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت إيران قانون قيصر الأمريكي واعتبرت العقوبات على سوريا “ظالمة وإرهابية وغير قانونية” وتعهدت بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا لمواجهة العقوبات.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، إن الجمهورية الإسلامية لاتعترف بهذه العقوبات، وتعدها “ظالمة وأحادية الجانب وإرهابا اقتصاديا ضد الشعب السوري” وتهدف لزعزعة استقرار سوريا.وأضاف موسوي، “في ظل تفشي فيروس […]

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