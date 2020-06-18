42 طبيبا يخضعون لعلاج الحجر المنزلي بعد أصابتهم بكورونا في ديالى

2020/06/18 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية ازمة صحة ديالى ان 42 طبيبا يخضعون للحجر المنزلي بعد اصابتهم بفايروس كورونا .وقال مصدر في خلية الازمة ، ان عدد الحالات الموجبة التي سجلت بين الاطباء والصيادلة في ديالى / 45 / حالة منذ بداية ظهور الاصابات بمرض كورونا المستجد .واضاف ان 42 طبيبا يخضعون للعلاج […]

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