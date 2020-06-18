العراق في رسالة جديدة لتركيا يهدد باتخاذ كافة اجراءاته “المشروعة”: ابلغنا السفير مجددًا بـ”حدود دوره”

2020/06/18 | 13:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء السفير التركي مجددًا، وتسليمه رسالة شديدة اللهجة، فيما بينت احتفاظ العراق بحقوقه المشروعة لاتخاذ اجراءاته المشروعة كافة حيال التوغل والخروقات التركية.وقالت الخارجية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه: “يستنكر العراق بأشدّ عبارات الاستنكار والشجب مُعاودة القوات التركيّة يوم ١٧ حزيران الجاري انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها […]

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