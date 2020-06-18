محافظة بغداد توجه نداء للمتضررين بشأن التعويضات

2020/06/18 | 13:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة تعويضات محافظة بغداد تخصيص أرقام هواتف لمتابعة معاملات المواطنين وانجازها.وقال مدير الدائرة حيدر اليعقوبي في بيان، ان “هذا الاجراء ياتي حسب توجيهات محافظ بغداد المهندس محمد جابرالعطا، بعد ايقاف مراجعة المواطنين للدائرة حفاظا على صحتهم ومنع الاختلاط بسب جائحة (كورونا) والتماشي مع مقررات خلية الازمة”.واضاف اليعقوبي إنه “بامكان […]

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