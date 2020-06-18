اهالي شنگال النازحين مستمرين بتوديع المخيمات

2020/06/18 | 13:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باسم قاسم مع قرابة الست سنوات على الإبادة الايزيدية في شنگال التي اشرف عليها تنظيم داعش الإرهابي ونزوح جميع اهاليها الى اقليم كردستان، بدأت أعداد كبيرة من العوائل النازحة بطرق باب مدينتهم مجدداً وتوديع المخيمات.اليوم الخميس 18/ 6/ 2020 عدد من اهالي شنگال من مخيمات النزوح بمحافظة دهوك عادوا الى ديارهم …

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