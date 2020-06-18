الإدارة الذاتية السورية ترفع رواتب الموظفين 150%

2020/06/18 | 14:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت #الإدارة_الذاتية في شمالي وشرقي #سوريا، #رواتب الموظفين بنسبة 150%، في حين اعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان من الأفضل خفض الأسعار.وذكرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي التابعة للإدارة الذاتية، في بيان نشرته…

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