الامم المتحدة: أكثر من 80 مليون نازح حول العالم لا يمكنهم العودة الى منازلهم

2020/06/18 | 14:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأمم المتحدة الخميس، أن نحو 80 مليون شخص حول العالم، أي أكثر من 1 في المئة من البشرية، اضطروا لمغادرة منازلهم هرباً من العنف والاضطهاد ويعيشون اليوم بعيداً عن منازلهم، في رقم قياسي تضاعف خلال عقد.واعتبر التقرير الأخير … Readmore

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