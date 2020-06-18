الهجرة والمهجرين: عودة 232 نازحا الى مناطقهم الأصلية في نينوى

2020/06/18 | 14:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين استمرار عودة النازحين من مخيمي الخازر وحسن شام الى مناطقهم الأصلية بمحافظة نينوى.وقالت معاون مدير فرع الوزارة في محافظة أربيل، سعاد اسماعيل محمد، في بيان إن النازحين يعودون وفقا لرغبتهم وبشكل طوعي، ولا أحد يستطيع … Readmore

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