هبوط أسعار النفط مع تنامي المخاوف بشأن الطلب

2020/06/18 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف من موجة ثانية من جائحة كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين.

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