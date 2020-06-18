إدارة النفط تؤكد تمسكها بنجوم الفريق ورفضها جميع العروض

2020/06/18 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكدت إدارة نادي النفط، الخميس، انها لن تفرط بأي لاعب من صفوف الفريق الكروي،، مبينة ان اللاعبين محمد داود وبسام شاكر، احجار اساسية في مشروع النادي.

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