2020/06/18 | 14:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدهلكي يطالب بفتح تحقيق حول تسليم الحكومة السابقة الخزانة العراقية فارغة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدهلكي يطالب بفتح تحقيق حول تسليم الحكومة السابقة الخزانة العراقية فارغة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدهلكي يطالب بفتح تحقيق حول تسليم الحكومة السابقة الخزانة العراقية فارغة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).