ايران ترد على قانون قيصر الأمريكي: سنحافظ على علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا

2020/06/18 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- الزمان – في اول رد فعل دولي واقليمي على العقوبات الامريكية الجديدة ضد دمشق ، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الخميس أن العقوبات الأميركية الجديدة على سلطات دمشق “إرهاب اقتصادي” ولن تؤدي سوى إلى “زيادة معاناة” الشعب السوري.وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء […]

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