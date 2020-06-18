خامس هجوم في عشرة أيام .. سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد 

2020/06/18 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – سقطت صواريخ ليل الأربعاء الخميس على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية، في خامس هجوم من نوعه خلال عشرة أيام، بحسب ما قال مصدر أمني داخل المنطقة الخضراء لوكالة فرانس برس.وسمع مراسلون من فرانس برس دوي ثلاثة انفجارات على الأقل، تبعه صوت صفارات إنذار […]

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