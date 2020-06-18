وزارة الخارجيّة تستدعي السفير التركيّ في العراق مُجدّداً اليوم، وتُسلّمه مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة

2020/06/18 | 14:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد استنكرت وزارة الخارجية العراقية بأشدّ عبارات الاستنكار والشجب مُعاودة القوات التركيّة يوم 17 حزيران الجاري انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها بقصف ومُهاجَمة أهداف داخل حُدُودها الدوليّة.وفيما اكدت رفضها القاطع لهذه الانتهاكات التي تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة وشدّدت على ضرورة التزام الجانب التركيّ بإيقاف القصف، وسحب قواته المُعتدِية من الأراضي العراقيّة التي …

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