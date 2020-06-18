تَدَاعِيَاتُ شَهَادَةُ الإِمَامِ الْصَّادِقِ(عَ)

2020/06/18 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ حسين أحمد كريمو تقديم حضاريالحضارة لها جانبان أساسيان وهما بمثابة الجناحين لها ولذا لا يمكن أن تطير سليماً وسوياً غلا بهما، وهما: جناح الروح والمعنويات؛ وجناح المادة والعلم والتقنيات.فما أجمل الدِّين والدنيا إذا اجتمعا بها وأقبح أن تكون الحضارة مادية بلا معنوية ولا قِيم ولا أخلاق ولا فضيلة كما نرى ونعيش في أتون الحضارة […]

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