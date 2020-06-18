2020/06/18 | 14:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي، الخميس، بوفاة خمسة مصابين بفيروس كورونا في السليمانية.وقال المصدر ، ان “المحافظة سجلت اليوم، وفاء خمسة مصابين بكورونا”.واعلن مدير مستشفى “هيوا” الخاص بأمراض السرطان في السليمانية، الدكتور دوستي نجاة، صباح اليوم الخميس، اصابة 12 من ملاكاتنا بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).