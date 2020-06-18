الكاظمي يتوعد مطلقي الصواريخ على “الجندي المجهول” ويؤكد لن اسمح باختطاف العراق

2020/06/18 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مطلقي الصواريخ على “الجندي المجهول” ببغداد.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها ( المستقلة)… اليوم الخميس إن “الصواريخُ التي استهدفتْ (الجندي المجهول) في بغداد، تسعى الى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمرٌ لا تهاون فيه”.وأضاف “لن أسمحَ لجهاتٍ خارجة على القانون باختطاف العراق من اجل إحداث فوضى […]

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